Avda karın, boyun ve kolundan yaralandı

Koruçam bölgesinde bugün saat 08:30 sıralarında, ava açık bir bölgede avlanmakta olan bir şahıs, meçhul avcılar tarafından açılan ateş sonucu karın, boyun ve kol bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan avcı ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.