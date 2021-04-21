Ataoğlu: “Oy hakkımız olsun diye Ad-Hoc Komite’nin kurulmasını istedik”
YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, “Hukuk komitesinde TDP, DP ve YDP’nin üyesi bulunmuyor. Söz hakkı da yok. Oy hakkımızın olmasını istedik” şeklinde konuştu.
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Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, erken seçim tarihine ilişkin görüşmelerin Hukuk Siyasi İşler, Dışilişkiler Komitesi yerine Ad-Hoc Komite’de yapılmasını ‘grubu olmayan siyasi partilerin de söz sahibi’ olabilmesi’ gerekçesiyle talep ettiklerini söyledi.
YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, “Hukuk komitesinde TDP, DP ve YDP’nin üyesi bulunmuyor. Söz hakkı da yok. Oy hakkımızın olmasını istedik” şeklinde konuştu.
Muhalefetin Ad-Hoc komite kurulmasını reddettiğini ifade eden Ataoğlu, “Bu doğru değil” dedi.
Ataoğlu, Danışma Kurulu’nun yarın yeniden bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.
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Etiketler : meclis, erken seçim, FİKRİ ATAOĞLU, danışma kurulu
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