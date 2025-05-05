Askerlik düzenlemesine hükümetten ret oyu
CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bedelli askerlik miktarını düşüren, ödeme yapanlara iade öngören ve askerlik görevini Türkiye'de yapan kök KKTC vatandaşlarına muafiyet hakkı getiren yasa değişikliğinin hükümet tarafından reddedildiğini duyurdu.
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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bedelli askerlik miktarını düşüren, ödeme yapanlara iade öngören ve askerlik görevini Türkiye'de yapan kök KKTC vatandaşlarına muafiyet hakkı getiren yasa değişikliğinin hükümet tarafından reddedildiğini duyurdu.
Solyalı'nın açıklamasına göre, aynı yasa önerisi asker kaçaklarına af getirmeyi de içeriyordu. Hükümet, ilgili Askerlik Değişiklik Yasası'nın ivedilikle görüşülmesine ret oyu verdi.
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