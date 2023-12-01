“Asgari ücretin 4 katı cezası var”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kayıtsız drone kullananlara "asgari ücretin 4 katı" para cezası uygulanmasına başlandığı konusunda uyarıda bulundu.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kayıtsız drone kullananlara "asgari ücretin 4 katı" para cezası uygulanmasına başlandığı konusunda uyarıda bulundu.
Açıklamada konuyla ilgili yasal düzenlemenin 23 Ekim'de uygulamaya girdiğine dikkat çekilerek, elinde kayıtsız drone bulunanlar Sivil Havacılık Dairesi'ne kayıt yaptırmaları konusunda uyarıldı.
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