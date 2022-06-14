“Asgari ücreti en az 8 bin, en fazla 8 bin 500 TL olarak öngörüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yüzde 40 civarında bir artış ile asgari ücretin 8 bin 500 TL civarına çekilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Taçoy, “Net 8 bin 500 TL civarında olması yönünde bir öngörümüz var. En düşük 8 bin TL, en yüksek 8 bin 500 TL civarı olabilir. Bunun hesaplamalarını çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız.” dedi.

Taçoy, bu açıklamaları Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’a yaptı.

Bir yanda çalışan, bir yanda emekçi olduğunu ve asgari ücretteki kabul edilebilir rakamın piyasadaki dengeyi koruması gerektiğine dikkat çeken Taçoy, “Emekçi 6 bin 90 TL alıyor, buna yüzde 40 üzerinde bir artış koyarsanız 8 bin 500 TL civarı olacak. Peki, işveren bunu kaldırabilecek mi? Asgari ücret rakamı ekonomik dengeyi bulma açısından çok önemli. Ekonomik denge açısından sorulması gereken birkaç soru var” dedi.

“Asgari ücret yükselmeli ve yerli istihdam artmalı”

Asgari ücretin ülkemizde çok düşük olması nedeniyle, Türkiye’den işgücü getirmenin zorlaştığını anlatan Taçoy, üçüncü uyruklu ülkelerden ülkede çalışmak için yüksek talep olduğunu anlattı.

Asgari ücretin yükselmesi ve yerli istihdamın artması gerektiğine vurgu yapan Taçoy, işveren ve işçi arasındaki dengeyi korumaya çalıştığını ifade etti.

“Sosyal yardım alan ve yaşlılık parası alan kişilere nasıl bir katkı sağlanabilir yönünde çalışmalar var”

Hayat Pahalılığı ardından asgari ücretle ilgili de görüşmelerin hızlanacağını anlatan Taçoy, üst kademe yüksek maaş alan kişilerin maaşlarına hayat pahalılığının aynı şekilde yansımaması gerektiği yönünde bir görüş olduğunu dile getirerek, sosyal yardım ve yaşlılık parası alan kişilere nasıl bir katkı sağlanabilir yönünde çalışmaların olduğunu kaydetti.

Taçoy, “Bayramlık olarak bir ödeme yapmayı arzu ediyoruz ama bu henüz sadece düşünce aşamasında, nasıl hayata geçireceğimize bakıyoruz. Üst kademede olan kişilere artış yansıtılmayacak, bu artış sosyal yardım ve yaşlılık parası alan kişilere dağıtılacak şeklinde bir çalışma var, Maliye de bu yönde heyecanlı, değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Taçoy, şöyle devam etti: “Net 8 bin 500 TL civarında olması yönünde bir öngörümüz var. En düşük 8 bin TL, en yüksek 8 bin 500 TL civarı olabilir. Bunu gözlemliyoruz. Ve bunun üzerine ne koyacaksak. Brütün üzerine yüzde 15 koyduğumuzda işveren maliyeti ortaya çıkar. Bunun hesaplamalarını çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız.”

Taçoy, bu açıklamaları Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’a yaptı.