Ardahan ve Topcuköy tahliye için alarmda

Mersinlik'te başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın rüzgarın da etkisiyle Ardahan ve Topçuköy'ye doğru ilerliyor. Yangının Ardahan ve Topçuköy'ye çok yaklaştığı ve köy sakinlerinin olası bir tahliye için alarmda bekletildiği açıklandı.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

ARDAHAN VE TOPÇUKÖY SAKİNLERİNİN DİKKATİNE!

"Rüzgarın da etkisiyle sürekli olarak yön değiştiren yangının Ardahan ve Topçuköy'e ulaşma riski bulunduğundan köy halkımızın tedbirli ve olası bir tahlileye kararına hazırlıklı olmaları önemle rica olunur."

Ardahan'da 200, Topçuköy'de ise 300 kişi yaşıyor.

Kaynak: Kanal Sİm