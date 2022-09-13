Araştırma: Baba olduktan sonra erkeklerin beyni küçülüyor

'Cerebral Cortex' isimli dergide yeni baba olan erkeklerin beyinlerindeki değişimi inceleyen uluslararası bir araştırma yayınlandı.

Araştırma, ebeveynliğin erkekler üzerindeki nörolojik etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre; yeni baba olan erkeklerin beyin hacminde belli bir miktar azalma olduğu tespit edildi. Bulgular, kaybın ilk çocuğun doğumunu takiben beynin düşünme, algı ve dil gibi işlevlerinden sorumlu olan serebral korteksinde meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre araştırma; yeni baba olan erkeklerin, kortikal hacminin yüzde ikisini doğumu takiben kaybettiğini gösterdi.

Araştırmacılar, beynin böylelikle çocukla bağlantı kurma sürecini daha güçlü ve daha verimli kılmak için özelleştiğini düşünüyor. Annelerdeki benzer kortikal daralmaların, beynin çocuğa karşı daha büyük sinirsel tepkiler vermesini sağladığı ve ebeveynin çocukla kurduğu bağı güçlendirdiği anlaşılmıştı.

Araştırmada yarısı İspanya'da, yarısı ABD'de yaşayan 40 heteroseksüel erkeğin beyni, manyetik rezonans görüntüleme (MR) tekniğiyle tarandı. İspanya'daki baba adaylarının beyinleri, eşlerinin hamile kalmalarından önce ve doğumdan birkaç ay sonra incelendi.

ABD'deki baba adayları ise eşlerinin hamileliğinin orta ve son evrelerinde ve doğumdan 7-8 ay sonra muayene oldu. Katılımcılar arasında İspanya'dan 17 çocuksuz erkekten oluşan bir kontrol grubu da vardı.

Sonunda tüm verileri bir araya toplayan araştırmacılar, her üç gruptaki erkeklerin beyinlerini hacim, kalınlık ve yapısal özellikleri bakımından karşılaştırdı.

Araştırma makalesinde, "Babalıkla ilişkili yapısal değişikliklerin ebeveynlik ve çocuk ilişkisine nasıl dönüştüğü, büyük ölçüde keşfedilmemiş bir konu" ifadeleri yer aldı.