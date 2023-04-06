Aracını polisin üzerine sürmüştü… 3 ay süreyle cezaevine gönderildi

Narkotik ve Kaçakcılığı önemele ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Beyaz Ok” operasyonunda tutuklanan zanlı A.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı, 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayı anımsatan polis memuru İbrahim Atabek, 25 Mart tarihinde polis ekibi tarafından zanlının kullandığı aracın Kermiya bölgesinde tespit edildiği ve narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada zanlının, aracı polislerin üzerine sürüp polis aracına çarptığını, ardından da olay mahallinden kaçmaya çalışması üzerine polisler tarafından önce havaya sonrada aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edildiğini, polislere direnç gösterip yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının huzurunda kullanımında bulunan araç içerisindeyapılan kontrolde yolcu koltuğu altında seffaf naylon içerisinde yaklaşık 28 gram ağırlığında ve polisten kaçarken bir ağaç altına atmış olduğu siyah renk çanta içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.