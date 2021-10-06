Araç sigortasında ‘zam’ gerilimi

Araç sigortaları için “zam” talebi geldi, Maliye Bakanlığı reddetti. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği zam taleplerinin haklılığını savunurken, bazı sigorta sahipleri ise “Döviz artışının bedeli halka ödetilemez, zam yapılmasına kesinlikle karşıyım” dedi.

Ülke genelinde her gün yeni bir zam haberi gelirken, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu, artan pahalılığın sigorta şirketlerini de zora soktuğu gerekçesiyle araç sigortası ücretlerinde artışa gidilmesi gerektiğini savundu.

Yönetim Kurulu’nda ‘oybirliği’ ile alınan yüzde 30 artış talebini Maliye’ye sunan yetkililer Maliye’den sözlü ret cevabı aldı, Maliye Bakanlığı’nın ilgili dairesinden görevliler, artışın mümkün olmayacağını açıkladı.

Ülke içi sigortalarda artış bekleyen Birlik’in, geçiş noktalarından kuzeye gelen yabancı araçlar için yıllık 180 Euro olarak belirlenen poliçe fiyatının altında ücret almaları ve bu fiyatta indirime gidilmesini talep etmeleri ise dikkat çekti.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, yedek parçadan kaporta boyamaya, hasar giderme faaliyetinin her aşamasında dövizle bağlantılı harcamalar yapıldığını ve hal böyleyken sigorta ücretlerinin aynı kalmasının imkansız olacağını savundu. COVID salgınından dolayı zam taleplerini yeterince beklettiklerini de belirten Çukurovalı, zammın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Maliye Bakanlığı Sigorta Yöneticisi Burak Şoföroğlu ise talebin yazılı olarak kendilerine ulaştığını ve Birlik yetkililerine sözlü yaptıkları açıklamada bu artışın mümkün olmadığının iletildiğini söyledi. Sigortacıların yurtiçine zam isterken, güneyden gelen yabancı araçlar için indirim istemesinin de kabul edilemez olduğunu ifade eden Şoföroğlu, zam talebinin en kısa zamanda yazılı olarak da reddedileceğini ve şu an için böyle bir artışın gündemde olmadığını aktardı.

Sigortacılar ne dedi?

Taleple ilgili konuşan bazı sigortacılar her alanda artış olduğunu ve dövizin gidişatına göre belirlenen miktarın ‘az bile’ sayıldığını söylerken, bazıları ise dövizdeki artışın bedelini halka ödetmenin yanlış olacağını savundu. Güven Sigorta Asbaşkanı Börte Barlasoğlu tüm yedek parçalar döviz üzerinden alındığından, hasar ödemelerinde de artış yaşandığını Dağlı Sigorta Direktörü Ersan Dağlı ise zam kararına kesinlikle karşı olduğunu vurguladı, döviz artışlarındaki sorumlunun halk olmadığını, bunun cezasının halka kesilemeyeceğini savundu. Dağlı, “ya talep geri çekilmeli ya da Maliye talebi onaylamamalıdır” yorumunu yaptı.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı:

“Her sektörde fiyat artışı var, zam kaçınılmaz”

Peş peşe gelen zamlardan dolayı araç sigortalarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu iddia eden Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, sigortalar için son fiyat ayarlamasının Aralık 2019’da yapıldığını söyledi. Sigortacıların yedek parçacılarla, kaporta ve boyacılarla bağlantılı işler yaptığını ve çalışanlarının benzin paralarını da ödemek zorunda olduğunu dile getiren Çukurovalı şöyle devam etti:

“Bağlantılı çalıştığımız tüm kurumlara yaklaşık yüzde 60 oranında zam geldi, biz bunun yarısı kadar, yüzde30’luk bir zam yapmak istedik çünkü bu yeni fiyat ayarlamasını yapmazsak bu hasarları ödememiz mümkün olmayacak. Trafik kazalarında inanılmaz bir artış var. Bir araba farı, en düşük Japon arabalarında bile 1000 euro civarında seyrediyor. Mercedes farları ise 25-30 bin TL arası değişiyor. Bizim tüm giderlerimiz döviz üzerinden yapılırken fiyatlarımızın aynı kalması beklenemez. Bu zammı yapmaya mecburuz”

Eskiden 300-400 TL’ye yapılan bir kaporta boyasının da bugün minimum 800 TL’ye yapıldığını ifade eden Çukurovalı, sigorta şirketlerinin zora girmemesi için bu düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz yıllarda COVID salgınından dolayı ekonominin kapalı olduğunu, bu sebeple böyle bir artışı gündeme getirmediklerini de anlatan Çukurovalı, şu an gelinen noktada şartların değiştiğini ve sigorta şirketlerinin güçlükle ayakta kaldığını savundu. Çukurovalı, “trafik kazaları da günden güne artıyor, bu zammın uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı Sigorta Yöneticisi Burak Şoföroğlu:

“Talep geldi ama onaylamayacağız”

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin 3 Ağustos tarihli bir yönetim kurulu kararıyla araç sigortalarına yüzde 30 zam istediğini onaylayan Maliye Bakanlığı Sigorta Yöneticisi Burak Şoföroğlu, kararın 4 Ağustos günü bakanlığa iletildiğini aktardı.

Şoföroğlu süreci şöyle anlattı:

“Birlik YK’sı oybirliğiyle aldığı bir kararla zorunlu trafik ve kasko sigortalarının tüm sınıflarındaki fiyatların yüzde 30 artırılmasını ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren de senede iki kez, istatistik kurumunun açıkladığı pahalılık oranında otomatik olarak yükselmesini istedi. Bu talebi içeren YK kararı bir kapak yazısıyla bakanlığımıza ulaştırıldı. Biz talebi inceledik ve geçen hafta Birlik yetkilileri ile yaptığımız bir toplantıda bu artışın mümkün olmayacağını sözlü olarak dile getirdik. Ekibin bu toplantı esnasında bir diğer talepleri daha oldu. Sınır kapılarından KKTC’ye geçecek yabancı araçlardan yıllık 180 euroluk bir poliçe alınıyor. Bunun serbest bırakılmasını ya da 120 euroya düşürülmesini istediler, biz bu talebin de mümkün olmayacağını dile getirip toplantıyı sonlandırdık. Yurt içindeki sigortalara yüzde 30 zam istenirken yurtdışındakilere indirim yapmanın kabul edilemez olduğunu ifade ettik”.

Birlik’e sözlü ret cevabının verildiğini, en kısa zamanda bu yanıtın yazılı olarak da verileceğini kaydeden Soföroğlu, “özetle, zam talebi bizim tarafımızdan kabul edilmemiştir, sigortalar için beklenen bir artış söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Dağlı Sigorta Direktörü Ersan Dağlı:

“Dövizin bedelini halktan çıkarmaya gerek yok”

Sigortalarda zam talebini kesinlikle onaylamadığını belirten Dağlı Sigorta Direktörü Ersan Dağlı, “Halkımız zamlardan inlerken sigortalara da artış yapılmasını doğru bulmuyorum” yorumunu yaptı.

İstenen artışın hiçbir istatistiki veriye dayanmadığını belirten Dağlı, sadece dövizin yükselmesinin sigorta zammı için yeterli bir gerekçe olmadığını vurguladı. “Zam haberini aldığımdan beri içim kan ağlıyor” şeklinde konuşan Dağlı şöyle devam etti: “Bu artışın kabulü kesinlikle mümkün değildir. Araç sigortalarında 3. şahıs karşı hasar limitleri, ayrıca birçok işletme ve konutun sigorta bedelleri Türk Lirası cinsindendir. Böyle bir dönemde bu zam talebi, halkımızın sigorta sektörümüze yönelik bir “öfke patlaması” yaşamasına yol açacaktır. Çözüm önerimiz; maliyetlerin gözden geçirilmesi, acentelere verilen haksız ve yüksek orandaki komisyonların standartlara çekilmesi, primlerin sigortalı ve acentelerden zamanında tahsil edilmesidir. Bu sigorta şirketlerinin karşı karşıya kalacağı problemleri büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır”.

Bu talebin bir an önce geri çekilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Dağlı, Birlik’in hangi mantıkla bu talepte bulunduğunu anlayamadığını, Maliye’nin de bu isteği onaylamaması gerektiğini söyledi. Dağlı, “dövizin bedelini halktan çıkarmaya hiç gerek yok” dedi.





Güven Sigorta Asbaşkanı Börte Barlasoğlu:

“Sadece zam değil, indirim de istedik”

2019 senesinde artış için bir fiyat belirlendiğini ancak sonradan geri adım atıldığını belirten Güven Sigorta Asbaşkanı Börte Barlasoğlu, şu an istenen zammın o dönemin artışından bile az olduğunu dile getirdi. Dövizin yüzde 50’den fazla bir artış gösterdiğini ve bütün yedek parçaların da döviz üzerinden alındığını vurgulayan Barlasoğlu, hasar ödemelerinde de otomatik olarak bir artış yaşandığını ancak zam yapılıp yapılmayacağının devlete bağlı olduğunu aktardı. Barlasoğlu şunları söyledi: “Şu an için artış olacak mı, artış yapmak için doğru bir zaman mı bu tartışılır. Bunlara sektör temsilcisi ve yöneticimiz, yani devlet karar verecek. Son karar onların olacak”.

Bu zam talebinin yanında devlete hasarsızlık tüzüğüyle ilgili bir değişiklik de sunduklarını dile getiren Barlasoğlu, sadece zam değil, indirim için de çabaladıklarını belirtti. Barlasoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Hasarı olmayan araçlara indirim yapılması için de girişimlerde bulunduk. Hasarsızlık tüzüğü onaylanırsa kazasız sürücülere yüzde 45’lere varan indirimler uygulamayı düşünüyoruz. Kısacası sigortacılar sadece zam talep etmiyor, indirim için de uğraşıyor, girişimlerde bulunuyor”.