Araç seyir halindeyken alev aldı

Güzelyurt'ta sabahın ilk saatlerinde bir araç seyir halindeyken aniden alev aldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta bu sabah saat 03.00 sıralarında 21 yaşındaki Mahmut Gövgöz'in kullanımında bulunan araç, seyir halindeyken makine kısmında meydana gelen benzin kaçağından dolayı bir aniden alev aldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, aracın makine kısmındaki aksamlar yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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