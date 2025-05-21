Apartman boşluğuna düştü ağır yaralandı
Gönyeli Poyraz Sokak’ta bir apartmanın arkasında duvardan atlayan 17 yaşındaki M.E.D, apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
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Gönyeli Poyraz Sokak’ta bir apartmanın arkasında duvardan atlayan 17 yaşındaki M.E.D, apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.00 sıralarında, Gönyeli Poyraz Sokak’ta bir apartmanın arkasında arkadaşıyla şakalaşıp konuşurken 1 metre yükseklikteki duvar üzerinden atladı ve duvarın arka kısmında bulunan yaklaşık 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düştü.
M.E.D Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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