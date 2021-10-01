Andri Anastasiadis'ten Asya'ya ziyaret



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis tedavisini güneydeki Makarios Hastanesi'nde sürdüren Asya bebeği ziyaret etti, sağlığı hakkında bilgi aldı.



Gen tedavisi amacıyla Kıbrıs’ın güneyindeki Makarios Hastanesi’nde tedavi gören SMA hastası Asya Polatlı ve ailesine yönelik bu ziyaret dikkat çekti.



Kıbrıs’ta toplumların yeniden yakınlaşması anlamında umut olan Asya Bebek'le ilgili testlerin sürdüğü öğrenildi.





Asya Bebek’in öyküsü



9 aydır makinelere bağlı yaşayan SMA hastası Asya Polatlı için Kıbrıs’ta pek çok gönüllü yardım kampanyaları başlattı, aileye destek oldu.



Asya bebek için toplumdan gelen yoğun tepkiler sonrasında 14 Eylül’de Bakanlar Kurulu kararı alınmış ve Polatlı’nın tedavisinin Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ uyarınca ücretsiz bir şekilde Ankara’da yapılacağı duyurulmuştu.



23 Ağustos’ta kas tedavisi’ için ailesiyle birlikte ‘Ankara’ya giden Asya bebeğin tedavisine, TC vatandaşı olmadığı gerekçesiyle başlanamamıştı.



Bu süreçte tam iyileşme için gerekli gen tedavisinde kullanılacak Zolgensma ilacının temini için Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli yardım kampanyaları başlatılmıştı.



Sağlık Bakanlığı, yaklaşık üç hafta sonra TC vatandaşlığı alabilen Polatlı için 22 Eylül’den itibaren ücretsiz kas tedavisine başlandığını duyurmuştu.



Bu süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapılan yardım talebi de sonuç vermiş ve 24 Eylül’de Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas Asya bebeğin iyileşmesi için gerekli ilacın kendileri tarafından karşılanacağını duyurmuştu.



Asya Polatlı 27 Eylül’de özel bir ambulans uçakla tedavi maksatlı olarak Ankara’dan Yunanistan’a ortadan da Larnaka üzerinden Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne getirilmişti.