Anastasiadis: Tatar'a  'güven yaratıcı önlemleri görüşelim' dedim, reddetti!

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, “Türk tarafının kabul edilemez tutumunda, önce egemen eşitliğin tanınması ve ardından Kıbrıs sorununu çözmek için zemin olup olmadığının görülmesi için girişimde bulunulması konusunda ısrar ettiğini” söyledi.

Rum lider “Kıbrıslı Türkler tarafında sürekli bir uzlaşmazlık olduğu gerçeğinden duyduğu üzüntüyü” dile getirdi.

Anastasiadis, eski Lefkoşa havalimanında düzenlenen BM Barış Gücü etkinliğinde, Ersin Tatar'a Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemleri önerisini görüşmelerini önerdiğini ancak bunun Kıbrıslı Türk lider tarafından reddedildiğini söyledi.

Aynı zamanda, Tatar'a mültecilerin güneye akışını önlemek için önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

Anastasiadis, Türk tarafının kabul edilemez tutumlarının, en azından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için bir elçi atanması konusunda ortak bir zemine yer bırakmadığını vurguladı.

Ancak Lefkoşa'nın geçen Eylül ayında New York'ta kararlaştırılanların uygulanmasını beklediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Türk tarafının olumsuz tutumunu görüp görmediğine ilişkin gelen soruya ise Nikos Anastasiadis, Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği diyalog sırasında Colin Stewart’ın da orada olduğunu ve bu nedenle paylaşılanlara tanık olduğunu söyledi.