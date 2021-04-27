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Anastasiadis-Guterres görüşmesi tamamlandı

Anastasiadis-Guterres görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastaiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi sona erdi.

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastaiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi sona erdi.

Anastasiadis-Guterres görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

Anastasiadis daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Intercontinental otele geçti.

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