Anastasiadis-Guterres görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastaiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi sona erdi.

Anastasiadis-Guterres görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

Anastasiadis daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Intercontinental otele geçti.