“Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemez”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un bugünkü gayriresmi görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Doğruyol, “Tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olan görüşmede, Cumhurbaşkanımız yeni bir sayfa açarak, ilk kez, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki pozisyonunu dile getirerek kayda geçirmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar bugün saat 16.00’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanımız muhatabına, yarım asrı aşkın bir süredir başarısız bir şekilde süren Kıbrıs konusuna ilişkin bir uzlaşı sağlanmasına yönelik iki taraf arasında ortak zemin arayışıyla 5+BM gayrıresmi toplantısını düzenlediğinden ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız, Guterres’in “bu sefer farklı olmak zorundadır” “görüşüyle hemfikir olduğunu belirtti. “Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğine” vurgu yapan Cumhurbaşkanımız, uzun yıllardır görüşülen ve bir sonuç alınamayan federal zemindeki müzakerelerin, Kıbrıslı Türkler aleyhine kurgulanan ve “kabul edilemez” görülen statükoyu devam ettirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini de dile getirdi. Bu şartlar altında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki Devlet’in iş birliği zemininde olan uzlaşı vizyonunun, oyunun kurallarını olumlu yönde değiştiren, ileriye dönük ve gerçekçi bir uzlaşı zemini olduğunu anlattı.

Tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olan görüşmede, Cumhurbaşkanımız yeni bir sayfa açarak, ilk kez, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki pozisyonunu dile getirerek kayda geçirmiş oldu.”