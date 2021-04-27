ABD: “İki bölgeli iki toplumlu federasyon öngören çözümü destekliyoruz”
ABD Dışişleri Bakanlığı: “İki bölgeli iki toplumlu federasyon öngören çözümü destekliyoruz”
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Sözcüsü aracılığıyla BM Genel Sekreteri'nin bugünkü çabalarını selamladı.
Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi 5+1 görüşmelerinin başlamasını değerlendirmesi istenilen Sözcü:
“BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’de bugünkü çabalarını selamlıyoruz”.
“ABD, Kıbrıs halkının ve geniş bölgenin yararına olacak, adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çatısı altında yeniden birleşmesi yönündeki bir Kıbrıs liderliği çözümünü desteklemeye devam ediyor” dedi.
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Etiketler : kıbrıs müzakere, abd, cenevre konferansı