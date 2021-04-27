Liderler resepsiyonda buluştu
Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Anastasiasid, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in heyetler için verdiği resepsiyona katıldı.
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Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Anastasiasid, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in heyetler için verdiği resepsiyona katıldı.
Kıbrıslı Türk lider Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Özel Temsilci Ergün Olgun eşlik etti.
Tatar'ın maskesinde KKTC logosu olması gözlerden kaçmadı.
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