Amcaoğlu ve Evren’e “adaylıktan çekilin” baskısı

YENİDÜZEN- Özel

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni bir ‘siyasi müdahale’ ile karşı karşıya…

YENİDÜZEN’in, UBP’deki üst düzey bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, partinin genel başkanlığına aday olmaları beklenen Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nin Çatalköy’deki konutuna çağrılarak, “adaylıktan çekilmeleri” yönünde uyarıldı.

Söz konusu telkin üzerine iki ismin, adaylık başvurusunda bulunmayacağı ifade ediliyor…

Sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmelerde, iki isim ayrı ayrı Çatalköy’deki elçilik binasına davet edildi ve “adaylıktan çekilmeleri” talep edildi.

Öte yandan UBP kaynaklı yayılan iddialara göre söz konusu gelişme, genel başkanlık yarışı için gerçekleşen bir anket üzerine yaşandı.

İddiaya göre ankette birinci çıkan isim, Olgun Amcaoğlu oldu. İkinci sırada Hasan Taçoy, üçüncü sırada ise Kutlu Evren’in yer aldığı iddia edilen ankete göre mevcut genel başkan Ünal Üstel dördüncü sırada, ‘devrik’ başkan Faiz Sucuoğlu ise 5’inci sırada yer alıyor. Yine iddiaya konu ankete göre Ahmet M. Karavelioğlu 6’ncı sırada yer alıyor.

Anket iddiasına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan UBP içinden bir kaynak, “anketin birincisi ve üçüncüsünü saf dışı bırakarak, ikinci ve dördüncünün şansını arttırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, AKSA ve KIBRIS gazetesinin sahibi Kazancı Holding’in talebi üzerine söz konusu müdahalenin gerçekleştiğini öne sürdü.

Güvenilir kaynak, “Üstel’in Kazancı Holding tarafından desteklendiği biliniyor. Ancak Hasan Taçoy’un da ardında Binali Yıldırım var” iddialarını ortaya attı.

Öte yandan Kutlu Evren’in ise, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından desteklendiği, bu kapsamda AKP ile MHP arasında da “UBP Kurultayı” üzerinden bir güç yarışı yaşanacağı ifade ediliyor.

Henüz resmi kaynaklar iddiaları doğrulamazken hem Amcaoğlu hem de Evren telefonlarına cevap vermiyor.

Özesay: Doğruysa umarım çıkıp konuşma cesareti gösterirler

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay da isim vermeden konuyu sosyal medyada gündeme taşıdı. Özersay “Bir süredir UBP’den kurultayda başkanlığa aday çıkacakları söylenen bir kaç isime bugün bazı telkinlerde bulunulduğu ve aday olmayacakları doğru mu? Doğruysa umarım çıkıp konuşma cesareti gösterirler. Onca rant dağıtımına, işe alıma ve devleti yerle bir eden popülizme rağmen Ünal beyin kazanamayacağı yeni mi anlaşıldı yoksa? ‘Oh olsun’ demiyorum çünkü olan Kıbrıs Türk halkının iradesine ve demokrasisine oluyor…” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel tepki göstermişti

Türkiye’deki ana muhalefet partisi CHP Başkanı Özgür Özel de Kıbrıs ziyaretinde sık sık daha önceki siyasi müdahalelere dikkat çekmiş ve eleştirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Serdar Denktaş ile bir araya geldiği sırada yaptığı konuşmasında, “Bir önceki seçimlerde yaşanan müdahaleler hepimizi utandırdı” demişti.

Özel, HP ziyaretinde Kıbrıs’ta yapılan son Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine Türkiye'den doğrudan müdahale olduğunu söylemiş, “Biz Kıbrıs halkının iradesine de, çözüm kararına da saygılıyız, arkasındayız.” diye konuşmuştu.