Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, kurultaya müdahaleyi yorumladı, “Seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel, Türkiye’den ve buradan taleplerde bulundu” diye konuştu.

Katıldığı Diyalog TV’de, yaklaşık 1 yıldır yaptığı her siyasi konuşmada sadece genel başkanlığa değil, başbakanlığa da aday olduğunu açıkladığını belirten Taçoy, “Bunun arkasında başka hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

“Dolaylı yoldan 1 yıldır geri çekilmek için Ünal Üstel’in Ankara’ya yaptığı ziyaretlerden ve taleplerden hepsinden haberimiz oldu” açıklamalarında bulunan Taçoy, yapılan ziyaretlerde seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel’in Türkiye’den ve buradan 1 yıldır taleplerde bulunduğunu söyledi, “Müdahale ile bir şey olmaz” dedi.

Daha önce de kurultayda başkanlığa aday olduğu ve çekildiği yönünde açıklamalarda da bulunan Taçoy, “Faiz Bey geri çekildikten sonra ben devam etmem doğru olmazdı, hazıra konmak istemediğim için böyle bir karar aldım” şeklinde konuştu.

“TC üst makamlarının bu yaşananlardan haberinin bile olmadığından eminim”

YENİDÜZEN’in manşetine yönelik açıklamalarda bulunan Taçoy, genel başkanlık yarışı için yapılan anketten haberi olmadığını söyledi. Üstel’in kendi şansını yükseltmek için bazı gayretler içinde olduğunu belirtti, “Rakipleri eleyerek şansını arttırmaya çalışıyor” dedi.

Olgun Amcaoğlu ve Kutlu Evren’in adaylıktan çekilmeleri yönünde telkinlere yönelik “Aday olup olmamak onların kararı” dedi. Taçoy, Amcaoğlu ile konuştuğunu ve hayırlı olsun dediğini ifade etti.

Telkin veya halkın kararını değiştirmek için ve kendini daha Üstel’in bazı şeyler yaptığını belirten Taçoy, “TC üst makamlarının bu yaşananlardan haberinin bile olmadığından eminim” dedi, “Darbedir kelimesini kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Tc üst makamlarının yaşananlardan yakından uzaktan alakaları olmadığını ifade eden Taçoy, “Haberleri dahi yoktur diye bakıyorum olaya. Önümüzdeki günlerde bunlara hep birlikte şahit olacağız” dedi.

“Dolaylı müdahalenin Ünal Üstel’in yapmış olduğu hareketlerden dolayıdır” diyen Taçoy, “Üstel’in ‘ben tek başıma aday olacağım. Rakibim sadece Taçoy olsun’ gibi söylemlerle bugünlere gelindiğini belirtti, tüm bunların partiye zarar verdiğini dile getirdi.

“Üye sayısı 17 binden 21 bine çıkarılıyor”

Hükümetin yaptıklarından dolayı halkta algının sıfır olduğunu ve yaşananların partiye zarar verdiğini ifade eden Taçoy, “Nedeni yolsuzluk diyeceğim ama var. Adaletsizlik diyeceğim o da var. Halk arasında bunlar konuşuluyor” açıklamalarında bulundu.

“Adı en çok bilinen kadın tarafından üye sayısının 17 binden 21 bine çıkarılıyor” şeklinde konuşan Taçoy, “Daha kurultaya 2 ay var ve bunlar yaşanıyor” dedi.

Taçoy, “Tabandaki tansiyonun Ünal Üstel’in bu görevden gideceği yönündedir” dedi, halka hak verdiğini söyledi.

Taçoy, adaylıktan çekilmesi için dolaylı yoldan partiden telkinler geldiğini ancak aday olduğunu ifade etti.