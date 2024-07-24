Bir kez daha Ankara’nın müdahalesine maruz kalan UBP kurultayında, genel başkanlığa “aday olacağı konuşulan” Faiz Sucuoğlu YENİDÜZEN’e konuştu, “Adaylık için motivasyonum yok. Olgun Amcaoğlu’nu bekliyordum. Ama sanıyorum vazgeçmişler” açıklaması yaptı.

YENİDÜZEN’in “Kurultaya yine darbe” başlığıyla gündeme taşıdığı; UBP kurultayına aday olacakları ifade edilen Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren’in, Çatalköy’deki TC Elçiliği konutuna çağrılarak, “adaylıktan çekilin” baskısı aldığı yönündeki habere, partinin kurmayları “kayıtsız” kalmaya devam ediyor…

YENİDÜZEN’in ulaştığı, bir önceki müdahalenin “devrik başkanı” Faiz Sucuoğlu, “müdahale haberleriyle ilgili neler söylemek istersiniz” sorusuna, “cenazem var, süreci takip edemedim” yanıtını verdi.

Sucuoğlu, “hala daha aday mısınız?” sorusuna ise “Adaylık için motivasyonum yok. Olgun Amcaoğlu’nu bekliyordum. Ama sanıyorum vazgeçmişler. Ben zaten kesin aday olacağımı açıklamamıştım. Şu an için adaylık gibi bir durum yok. 15’ine kadar vakit var” cevabını verdi.

Öte yandan bu sabah Diyalog TV’ye katılan Hasan Taçoy, adaylıktan vazgeçmediğini açıkladı, müdahale haberlerine ilişkinse, mevcut genel başkan Ünal Üstel’i suçladı.

Taçoy, “Seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel, Türkiye’den ve buradan taleplerde bulundu” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

YENİDÜZEN’in, UBP’deki üst düzey bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, partinin genel başkanlığına aday olmaları beklenen Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nin Çatalköy’deki konutuna çağrılarak, “adaylıktan çekilmeleri” yönünde uyarıldı.

Söz konusu telkin üzerine iki ismin, adaylık başvurusunda bulunmayacağı ifade ediliyor…

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmelerde, iki isim ayrı ayrı Çatalköy’deki elçilik binasına davet edildi ve “adaylıktan çekilmeleri” talep edildi.

UBP kaynaklı yayılan iddialara göre söz konusu gelişme, genel başkanlık yarışı için gerçekleşen bir anket üzerine yaşandı.

İddiaya göre ankette birinci çıkan isim, Olgun Amcaoğlu oldu. İkinci sırada Hasan Taçoy, üçüncü sırada ise Kutlu Evren’in yer aldığı iddia edilen ankete göre mevcut genel başkan Ünal Üstel dördüncü sırada, ‘devrik’ başkan Faiz Sucuoğlu ise 5’inci sırada yer alıyor. Yine iddiaya konu ankete göre Ahmet M. Karavelioğlu 6’ncı sırada yer alıyor.

Anket iddiasına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan UBP içinden bir kaynak, “anketin birincisi ve üçüncüsünü saf dışı bırakarak, ikinci ve dördüncünün şansını arttırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, AKSA ve KIBRIS gazetesinin sahibi Kazancı Holding’in talebi üzerine söz konusu müdahalenin gerçekleştiğini öne sürdü.

Güvenilir kaynak, “Üstel’in Kazancı Holding tarafından desteklendiği biliniyor. Ancak Hasan Taçoy’un da ardında Binali Yıldırım var” iddialarını ortaya attı.

Öte yandan Kutlu Evren’in ise, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından desteklendiği, bu kapsamda AKP ile MHP arasında da “UBP Kurultayı” üzerinden bir güç yarışı yaşanacağı ifade ediliyor.

Henüz resmi kaynaklar iddiaları doğrulamazken hem Amcaoğlu hem de Evren telefonlarına cevap vermiyor.

“Neden tepki gösteriliyor? Bunlar yıllardan beri zaten böyle”

“Kıbrıs Türk halkının ne olup bittiği ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir”

“Seçimsiz bir kurultay yapılması için Üstel, Türkiye’den ve buradan taleplerde bulundu”

Amcaoğlu ve Evren’e “adaylıktan çekilin” baskısı