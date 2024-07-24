“Neden tepki gösteriliyor? Bunlar yıllardan beri zaten böyle”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, YENİDÜZEN’in manşetini yorumladı, “Neden tepki gösteriliyor?” sorusunu sordu, “Bunlar yıllardan beri zaten böyle” dedi.

Kanal SİM’de Serhat İncirli’nin programına konuk olan Zeki Çeler, insanların UBP müdahalelerine tepki gösterdiğini belirtti, “Yıllardan beri böyleler. O koltuğa oturabilsinler diye, hatta parti başkanı olabilsinler diye bütün rezilliklere ve iyi yönetilmemeye rağmen belirli bir taban onlara oy veriyor” şeklinde konuştu.

“UBP’yi kuran eskilere bakıyorum, ne amaçla kuruldu? Şimdi nerelere geldi” yorumunu yapan Çeler, “Ölenlerin kemikleri sızlıyor” dedi.

Bir müdahale varsa, “Gaileyi kendileri çeksin” şeklinde konuşan Çeler, “Biz kendi işimize bakalım” ifadelerini kullandı.