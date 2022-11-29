Altıok’un “Erdoğan’a hakaret” davası: “Yine itham edilemedim, dava ertelendi”

Akademisyen Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok, “TC – KKTC ilişkilerine zarar vermek” ve “TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek” suçlamalarıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı, dava yine ertelendi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Altıok, “Yine itham edilemedim, dava ertelendi. Ben yazmadığım bir yazı dışında ne ile alakalı olarak mahkemede bulunduğumu henüz bilmiyorum. Huzur ve dostluğu bozan tam da budur” dedi.

Altıok, 8 Kasım’da ilk kez mahkemeye çıkarılmış, “suçun içeriği bakımından neyle itham edildiğinin anlaşılmaması üzerine” dava 29 Kasım’a ertelenmişti.

Dava sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Doç. Dr. Altıok, “Benim yazmadığım bir başlıktan dolayı mahkemeye çıkarıldım ama hâkim, neyle itham edildiğimi anlamadı, davayı 29 Kasım’a erteledi” demişti.

Attan düşen fotoğraf ve başlık…

Altıok’un, sosyal medyada yaptığı dört paylaşımın Avrupa Gazetesi tarafından, “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın attan düştüğü fotoğraf” ve “O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler, bu binemedi, başımıza kaldı” başlığıyla yayınlanması nedeniyle söz konusu suçları işlediği iddia ediliyor.

Davanın gerekçesi…

Akademisyen Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok, Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Avrupa Gazetesi’ne açılan davanın “tafsilatı” şöyle:

“Sanıklar, 19.04.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, her hangi bir haklı sebep veya mazereti olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki huzur ve dostluğu bozmak kastı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürmek, tahrik etmek, nefret ve hakarete uğratmak amacıyla Afrika Yayıncılık Ltd.’e ait Avrupa Gazete’nde “O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler, bu binemedi, başımıza kaldı” başlıklı yazıyı yazmak ve yayımlamak suretiyle hakarette bulundular.”

Akademisyen Altıok, 3 Ağustos 2022’de polise çağrıldığını ve hakkında dava tebliğ edildiğini açıklamıştı.