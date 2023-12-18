Alsancak’ta kaçak estetik müdahale yapan bir kişi tutuklandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Alsancak’ta kendi evinde dolgu, botox ve mezoterapi gibi tıbbi müdahalelerde kullanılan birçok malzeme bulunan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, KTTB üyesi olmayan hekim ya da hekim olmayan kişilerin, tıbbi estetik işlem yapmasının yasalara aykırı olduğu vurgulanarak, bu suçun 3 asgari ücret veya 3 yıl hapislik cezası olduğu kaydedildi.

“Kullanılan malzemelerin güvenliği ve müdahalede bulunan kişinin yetersizliği nedeni ile kaçak tıbbi müdahalede bulunmak bir halk sağlığı sorunudur” denilen açıklamada, Tabipler Birliği’nin, mesleği ve halkın sağlığını korumak için polis ile iş birliği içinde operasyonlara devam edeceği duyuruldu.