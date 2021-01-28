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Ataser: Tam kapanmayı istiyoruz, bu kapanma çözüm değil

Ataser: Tam kapanmayı istiyoruz, bu kapanma çözüm değil

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, kapanmanın istedikleri gibi tam kapanma olmadığını, bölgede birçok sektörlerin açık olmasından dert yanarak, “Doğru noktada değiliz, bu çalışmayla bulaşı önleyemeyiz. Tam kapanma istiyoruz.” dedi

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, kapanmanın istedikleri gibi tam kapanma olmadığını, bölgede birçok sektörlerin açık olmasından dert yanarak, “Doğru noktada değiliz, bu çalışmayla bulaşı önleyemeyiz. Tam kapanma istiyoruz.” dedi. Ataser, bölgede yapılan kısmı kapanmaya rağmen 2 günde 10 kişinin daha COVID-19 olduğunu anlattı.

Bazı bölgelerdeki belediye başkanları, son durumu BRT’ye değerlendirdi.

Bölgedeki vakaların dün itibariyle arttığını anlatan Ataser, dün 6, önceki gün de 4 yeni vakaya rastlandığını belirtti.

Ataser, “Bir paket servisçi pozitif olsa hastalık yayılmaya devam edecek. Bu olur şey değil. Beni birçok özel sektör eleştiriyor ama hepimiz kapanmazsak bunu çözemeyiz. Devlet kamudan daha fazla kesip özeli desteklemeli. Hep birlikte başarabiliriz.” dedi.

“Artık hastalık içimizde” diyen Ataser, tam kapanmanın şart olduğunu dile getirdi.

Ataser, özetle şöyle konuştu: “Kapanmalıyız, kapandıktan sonra temizlenip yeniden bölge olarak açılmayı talep ettik. Kapanma tam istediğimiz gibi olmadı. Birçok sektör açık, inşaat ve buna bağlı birçok sektör açık. Yollardaki araba yoğunluğu çok geçmedi. Bir kısmı kapattık ama önemli bir kısım açık kaldı. Biz tam kapanmayı istiyoruz. Ancak bu yolla bulaşın önüne geçebiliriz. Sadece eczane ve market gibi hayati ihtiyaç olan birkaç sektör açık kalır.”

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