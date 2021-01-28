Edip: Sadece askeri birlikte vakalar var

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgede sadece askeri birlikte vakaların olduğunu söyledi, sivil halk arasında bulaşın olmadığına dikat çekti. Edip, buna rağmen bölgede sıkı tedbir aldıklarını ifade etti.

Aşılama faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Edip, “Akdoğan’da 248 kişi 65 yaş üzerine dün aşılama yapıldı. Diğer belediyelerle de 400’ü aşkın kişi aşılandı. Yatalak olanlara da belediyeler yardım ediyor. Bölge halkı bu durumdan memnun... İlk gün olduğu için yığılma oldu ama tedbir aldık. Liste çıkardık, ulaşım konusunda destek verdik. Henüz bu yaş grubundaki aşılanma tamamlanamadı. 430 kişiyi aşkın kişi var, 248’i aşılandı, bu uygulama bugün de sürecek. Bölgeye aşı gelmesini bekliyoruz, sağlıklı günler için çalışıyoruz.” dedi.