“Vakalarımız 24’e çıktı, köylüm adeta kendini karantinaya aldı"

Bellapais’de ilk vakanın 14 Ocak’ta görüldüğünü, ardından bu sayının 21 vakaya çıktığını anlatan Bellapais Muhtarı Niyazi Engin, bölgede gelinen aşamada toplam 24 vaka olduğunu anlattı. Dün bölgede 115 kişinin yeniden teste tabi tutulduğunu, tümünün negatif çıktığını kaydetti.

Engin, “Köyümüzün kötü pozitif haftasından sonra negatife dönüyor, bir hafta sonra yine test yapacağız. Bölgede bilinç oluştu, korku oluştu. Tüm kurallara uyduk, sabah kahveleri dahi kalktı, köylünün bilinciyle bizler karantina oluşturduk. Bir hafta sonraki tablonun negatife dönemsinin nedeni de bence budur.” dedi.