Karavezirler: Değirmenlik’te vaka sayısı 17’ye çıktı

Değirmenlik bölgesinde toplam vaka sayısı 17 oldu.

Bölgede PCR testlerinin yapılmaya devam edildiğini anlatan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “11 Ocak’ta yapılan 179 testte sadece 2 vatandaş pozitif çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde test yaptık 7 personel pozitif, bunların eşleri ve çocukları ile bölgeden de vakalarımız pozitif çıktı. Bölgedeki vaka sayısı toplam 17 oldu.” şeklinde konuştu.

Bölgede toplam 17 vaka olduğunu anlatan Karavezirler, çok yoğun giriş çıkış olduğunu, bu kapanmanın çok sağlıklı kapanma olmadığını anlattı, “Bölgeden bakınca hemen hemen açık gibi görünüyoruz. Genel anlamada bir kapanma olsaydı vakalar azalırdı.” yorumunda bulundu.

Karavezirler, temaslı olan birçok kişinin de otellerde takip edildiğini anlattı.

Kapanmaya rağmen bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini işaret eden Karavezirler, “Biz belediye olarak aylardır pandemi ile uğraşıyoruz, Ercan Havaalanı ile bölgedeki en büyük süpermarketin dezenfekte işlerini yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz 11 aydır bölgede hizmet veriyor, hizmet kalitemizde düşüş yok.” dedi.

Bölge vatandaşlarına sürekli yaptığı sosyal mesafe-maske- hijyen kurallarını duyurduklarını bir kez daha anımsatan Karavezirler, “Canla başla uğraşan herkese çok teşekkür ederiz, herkes kurallara uysun” şeklinde konuştu.