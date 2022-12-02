Alkol masasında tartışma çıktı, burnunu kırdı

Mağusa’da, alkollü oldukları sırada aralarında tartışma çıkan 43 yaşındaki N.K.Ö. ile 37 yaşındaki M.K. kavga etmeye başladı.

Sabaha karşı, saat 01.00 sıralarında çıkan kavgada, M.K. isimli şahsın, aldığı darbe sonucu burun kemiği kırıldı.

Polis, her iki şahsın da tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.