Ali Tunçtaşlı: UBP’ye 3 farklı alternatif sunduk

DP Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı, UBP’ye içerisinde farklı bakanlıklar, kurum ve kuruluşların olduğu 3 farklı alternatif sunduklarını söyledi.

Parti tabanının farklı daireler ve kurumlarla ilgili ısrarcı olduğunu ifade eden Tunçtaşlı, “Farklı paketlerin içinde farklı bakanlıkların isimleri, birden fazla bakanlık UBP’ye önerildi” dedi.

Tunçtaşlı, “İlle de 2 bakanlık istiyoruz gibi algılanmasın” şeklinde konuşarak, “İstikrarlı hükümet kurmak istiyoruz. Manifestomuz gereğince ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Bunları hayata geçirmek için bazı kurum daire ve bakanlıklara ihtiyacımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a süreçle ilgili bilgi paylaşımı yaptıklarını söyleyen Tunçtaşlı, UBP’den gelecek yanıtı beklediklerini belirtti.

Tunçtaşlı, Başbakan Sucuoğlu’nun açıklamalarına bakıldığında ne 2’li ne de 3’lü hükümet modeline ilişkin görüşmelerin tamamlanmadığını da kaydetti.

“Başbakan, sürecin bu akşam netleşeceğini söylüyor. HP ile de görüşmeyi kapattım demedi” şeklinde konuşan Tunçtaşlı, “UBP’den yanıt alırsak bu akşam ya da yarın yetkili kurulları toplayacağız” dedi.

Sucuoğlu: “Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak”

Cumhurbaşkanlığı’nda ‘hükümet’ mesaisi

Özersay: UBP’nin diğer partilerle müzakeresi sürerken, al-ver aşamasına geçilmesi mümkün değil

Öztürk: 2-3 vekili olan partiler, ne koparırsam kar düşüncesinde…

Sucuoğlu: Akşama doğru süreç netleşebilir