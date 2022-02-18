Öztürk: 2-3 vekili olan partiler, ne koparırsam kar düşüncesinde…

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, daha çok icraat yapacak, hükümete engel koymayacak bir partiyle ortaklık kurulması gerektiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, “CTP hükümette olmak istemiyor. Küçük partilerden başka şansımız yok” şeklinde konuştu, “2-3 vekili olan partiler, bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Benden başkası ile kurumaz, ne koparırsam kar diye düşünüyor” dedi.

“3 parti var. Görüş olarak da çok uçlarda değiliz, uzlaşılamayacak bir şey yok. Bakanlıklar konusunda pazarlıklar var” diye konuşan Öztürk, “Bir an önce hükümet kurulmalı, pahalılık aldı başını gidiyor, halk icraat bekliyor” şeklinde konuştu.

Öztürk şöyle devam etti: “Halkı yeniden seçime sürüklemeye gerek yok. Ya CTP ile kurulacak ya da küçük partilerden başka şansımız yok. Hükümeti kurabilecek tek parti biziz.”

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