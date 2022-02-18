Sucuoğlu: Akşama doğru süreç netleşebilir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP’li birkaç vekilin şu anda YDP ile görüştüğünü söyledi, YDP’de ‘Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.’nin olmasına’ yönelik teklifi ilk günkü görüşmede ortaya koyduklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, Halkın Partisi’nden de gün içerisinde yazılı cevap beklediklerini kaydetti.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde DP ile de görüşmelerin sürdüğünü aktaran Sucuoğlu, “Bugün görüşmeler herhalde bir noktaya gelir. Akşama doğru süreç netleşebilir” dedi.

Sucuoğlu, CTP ile iç politika konularında herhangi bir sıkıntı olmadığını ancak ‘dış politika’ noktasına takıldıklarını da sözlerine ekledi.

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