Özersay: UBP’nin diğer partilerle müzakeresi sürerken, al-ver aşamasına geçilmesi mümkün değil

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, UBP’ye göreve gelmeleri halinde ülke yönetimine ilişkin 5-6 maddeyi içeren sorular sorduklarını söyledi, bunu da yazılı olarak partiye ilettiklerini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay, UBP’nin diğer siyasi partilerle başka hükümet modellerine yönelik müzakeresi devam ederken, al-ver aşamasına geçilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“UBP, başlangıçta ikili hükümet kurmaya sıcak bakmamıştı. 1-2 gün içerisinde HP ile görüşmeler başladı” diyen Özersay, ikili hükümet görüşmesinin başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Özersay, vizyon ve ilkeler açısından UBP ile görüş alışverişinde olduklarını, görüşmeye içerik kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Öztürk: 2-3 vekili olan partiler, ne koparırsam kar düşüncesinde…

Sucuoğlu: Akşama doğru süreç netleşebilir

Arıklı: “UBP ile anlaştık; Üçüncü ortakla anlaşmasını bekliyoruz”