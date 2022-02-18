Cumhurbaşkanlığı’nda ‘hükümet’ mesaisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmalarına dahil oldu, sabah saatlerinde DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü, UBP-DP-YDP koalisyon ortaklığına ilişkin sürecin ele alındığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Şubat’ta UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini vermişti.

Görevi almasının ardından Sucuoğlu, resmi görüşmelere başlasa da süreç henüz tamamlanmadı.

Anayasa’ya göre Sucuoğlu’nun 22 Şubat’a kadar hükümeti kurması ya da görevi iade etmesi gerekiyor.