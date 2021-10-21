Akaryakıt krizi: “Traktörler tarlalardan çekildi”

Akaryakıt kriziyle birlikte zam dayatmasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, tarlasını sürmeye başlayan üreticilerin tarladan çekilerek beklemede kaldığını anlattı. “Sadece acil işler için kontak açıyoruz, traktörler tarlalardan çekildi. Ne olacağı belli değil.” dedi.

Ülkenin ‘isyan çıkma noktasına doğru gittiğini’ kaydeden Naimoğlulları, geçmesi gereken kuraklık yasası ve ödenmesi gereken kuraklık paraları olduğu, buna karşın ortada hükümet olmadığının da altını çizdi.

İki ayın içinde akaryakıta iki TL’ye yakın zaman geldiğini anımsatan Naimoğlulları, yine bir zam talebi olduğunu, bunun ciddi ekonomik sıkıntılara neden olacağını anlattı.

“Bu kaos ile nereye gideceğiz?” diye soran Naimoğlulları, üreticilerin çeklerinin geri döndüğünü, çok yakında isyan çıkacağını dile getirdi. Naimoğlulları, “Geri dönen çekler havada uçuşuyor. Üreticiler malını satamıyor, sattığıyla girdilerini karşılayamıyor. Siyasetten, siyasetçiden umudumuz kalmadı. Çok yakında isyan çıkabilir.” şeklinde konuştu.

“Geri dönen çekler havada uçuşuyor”

Naimoğlulları, özetle şunları belirtti: “Zaten çok zor günler yaşıyoruz, ekonomik sıkıntı içinde olan halk üretilenleri almıyor, yem sıkıntımız var. Bu çıkmaz bizi nereye götürecek belli değil. Hükümet tüm bu sorunlara çözüm bulamayacağı için istifa edip gitti. Taahhütlerini yerine getiremiyorlar diye hükümetten çekildiler. Hükümet yok, verilen sözler, zamlar ve alacaklarımız ortada. Bu kaos ile nereye gideceğiz? Geri dönen çekler havada uçuşuyor. Üreticiler malını satamıyor, sattığıyla girdilerini karşılayamıyor. Siyasetten, siyasetçiden umudumuz kalmadı. Çok yakında isyan çıkabilir.

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