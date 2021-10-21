Akaryakıt krizi: Taksicilerin de akıbeti belirsiz

Akaryakıttaki kriz ülkedeki taksicileri de olumsuz etkiledi. Dün araçların sadece mazot kuyruğuna girdiğini anlatan Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, bu nedenle neredeyse hiç çalışamadıklarını belirtti.

Gözay, hiç yolcu taşıyamadıklarının bir diğer sebebinin de yaşanan kaos nedeniyle trafik akışının sağlanamaması olduğunu anlattı.

“Birkaç gün daha bu sınırlı alım ile idare edebiliriz sonrası Allah kerim…” diyen Gözay, hükümetin ‘giderayak tüm işleri bozuğunu’ ifade etti.

“Yürümek daha avantajlı oldu”

Gözay, şunları dile getirdi: “Dün yolcu taşıyamadık, keza trafik de kaos, yollar kapalı, hiç iş yapamadık, yürümek daha avantajlı oldu. Bugün daha rahatız, dün alınan mazotlar ile işimizi döndürüyoruz. Mazota yine zam yapılacak. Ülkede ne denetim var ne yasa… Yolcular, okula veya işine gitmekte zorlanıyor, gören yok.

Yollar kala kaos halinde, trafik felç, insanlar yarın ne olacağını bilmiyor. Birkaç gün daha bu sınırlı alım ile idare edebiliriz sonrası Allah kerim… Hükümet giderayak tüm işleri bozdu.”

Akaryakıt krizi: Toplu taşıma durabilir

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan: “Sınırlı akaryakıt veriliyor”

K-Pet ve Alpet akaryakıt satışını durdurdu