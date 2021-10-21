Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan: “Sınırlı akaryakıt veriliyor”

Akaryakıt teminiyle ilgili dün ülkede yaşanan kaos, bu sabah da ‘sınırlı temin’ ile devam ediyor. Bazı benzinciler, istasyonlarındaki yakıtı bitirdiği için hiç akaryakıt vermezken, bazıları ise sınırlı sayıda, ‘en fazla ‘100 TL’ akaryakıt verebileceğini belirtiyor.

Akaryakıt temini ile ilgili son durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, dolum tesislerinin sınırlı ürün verdiğini, dünkü izdihamdan sonra birçok akaryakıt istasyonunun stoklarının tükendiğini belirtti.

Akaryakıtla ilgili normal fiyatlandırma gününün Salı günü olduğunu belirten Fidan, “O gün devlet nasıl bir politika izleyecek bilmiyoruz. Devlet dolum tesislerini tatmin eden yani zarar-ziyanını karşılayan bir hareket sergiler veya Fiyat İstikrar Fonundan sübvanseye ederse o zaman normale dönebiliriz. Şu anki durumda ciddi miktarda fiyat değişimi kaçınılmaz gibi görülüyor.” dedi.

Dünya piyasası ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetlerin tüm dünyada çok fazla yükseldiğini yineleyen Fidan, “Salı gününe dek bu izdiham sürebilir, sınırlı miktarda ürün veriliyor. Bu nedenle sıkıntı yaşanacaktır.” yorumunu yaptı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; K-Pet ve Al-Pet, dövizde yaşanan artış sonrasında, dolum tesislerine getirdikleri akaryakıtta, dünya piyasası ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle 1.30 TL’lik zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurmuştu.

Söz konusu karar üzerine ülke genelindeki benzin istasyonlarında metrelerce uzayıp giden kuyruklar ve izdiham olmuştu.

Al-Pet ve K-Pet yetkililerinin dün akşamüzeri, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları ile üst düzey görüşmeler sürdürdüğü öğrenilmiş, akabinde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt krizi hakkında bir açıklama yapmış, dağıtımcı iki firmanın bu sabah itibarıyla piyasaya yakıt vereceklerini açıklamıştı.

"Akaryakıt dağıtımı yarın tekrar başlıyor"

K-Pet ve Alpet akaryakıt satışını durdurdu