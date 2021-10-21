Akaryakıt krizi: Toplu taşıma durabilir

Akaryakıtta yaşanan kriz, giderek derinleşiyor. Vatandaşların yanında ana ihtiyacı mazot olan sektörler de durumdan olumsuz etkiliyor. Yarın mazot bulamayacağı endişesi taşıyan toplu taşımacılık, ‘kontak kapatacağı’ öngörüsü paylaştı.

“Bugünün mazotunu bulduk ama yarın ne olacağımız bilinmiyor” diyen Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Genel Koordinatörü Bekir Akandere, toplu taşımda hizmetinin yarın durabileceğini ifade etti.

Mevcut yapının düzenlenmesi, toplu taşımacılığın mazot temini için farklı çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Akandere, Salı günü yapılması öngörülen akaryakıt zammına da karşı olduklarını anlattı.

“Yeni bir zammı kaldıramayız…”

“Bu zammın altından kalkamayız, nereye kadar dayanabiliriz bilmiyorum” diyen Akandere, hem toplu taşımacılıkla ilgili durum değerlendirmesi, hem de akaryakıt kaosuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Pandemide en çok etkilenen sektör olarak yine petrol fiyatlarında da zarar gören biz oluyoruz. Biz durduruluyoruz, durmuyoruz. Mazotumuz kalmayacağı için duracağız, maaş ödemeleri, personel gideri, sosyal sigorta yatırımlarımız, seyrüsefer giderlerimiz, vergi ve benzeri giderlerimiz duruyor. Her şekilde zarar görüyoruz. Sektör turizmden dolayı biraz hareketlense de mazota her gün yapılan artışla yine zarar görüyoruz. Eğitim veya turistlik taşımacılıkta teklif veriyoruz, akabinde zam haberi alıyoruz. Toplu taşımacılık özel bir ilgi alanı olmalı. Artık zarar görmemeli. Özellikle öğrenci taşımacılığında, bizden kaynaklanmayan ve mecburi kontak kapatma durumunda ödemelerimiz devam etmeli. Biz mecburen kontak kapatacağız.”

“Dün kırsal kesimlerden gidip mazot aldık, yarın nereden alacağız bilmiyoruz”

“Sivil halk da nerede mazotu biterse orada kapatıp kalsın, herkes protesto etsin. Güneye mazot verirken, sitem bizi oraya muhtaç bıraktı, yönlendirdi.

Dün kırsal kesimlerden gidip mazot aldık, yarın nereden alacağız bilmiyoruz. Sınırlı dağıtım denildi ama bizim giderimiz nasıl sınırlanacak. Bu çok ciddi sıkıntı.”

“Burada amaç bizi yeni bir zamma alıştırmaksa, bunu da kaldıramayız”

“Mazot yarın bitecek, ne yapacağımızı bilmiyoruz? Toplu taşımda hizmetimiz yarın durabilir. Tedarik edemezsek mecburen hizmet duracaktır. Günün sonunda yine devlet zarar edecektir. Burada amaç bizi yeni bir zamma alıştırmaksa, bunu da kaldıramayız. Bu zammın altından kalkamayız, nereye kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Toplu taşımada mazot ayrı bir kalemde değerlendirilmeli ki ucuza servis yapabilelim. Toplu taşımadaki ana giderimizi indirimli almalıyız.”

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