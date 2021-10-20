K-Pet ve Alpet akaryakıt satışını durdurdu

Akaryakıtta yeni kriz gündeme geldi.

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, K-Pet ve Al-Pet’in dövizde yaşanan artış sonrasında, dolum tesislerine getirdikleri akaryakıtta 1.30 TL’lik zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Fidan, şu anda dövizde ciddi şekilde yükseliş yaşandığını, bu durumun sektörü de etkilediğini kaydetti.

Akaryakıt istasyonlarında ellerindeki stoklarla satış yapmaya devam ettiğini ifade eden Fidan, konuyla ilgili olarak görüşmelerin sürdüğünü, Ekonomi Bakanlığı’nda sorunun nasıl aşılacağına ilişkin çalışma yapıldığını dile getirdi.