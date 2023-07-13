Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 95 oktana 0.55 TL, 98 oktana 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarının ortalama 1 ayda 5’inci kez zam yapılmış oldu

Buna göre 95 oktan benzin 25,50 TL’den 26.05'e, 98 oktan benzin 26,05 TL’den 26.60'a , Euro Dizel 23,14 TL’den 24.11'e ve gaz yağı 23,14 TL'den 24.11 TL'ye yükseldi.