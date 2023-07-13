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Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam

Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 95 oktana 0.55 TL, 98 oktana 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapıldı.

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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 95 oktana 0.55 TL, 98 oktana 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarının ortalama 1 ayda 5’inci kez zam yapılmış oldu

Buna göre 95 oktan benzin 25,50 TL’den 26.05'e, 98 oktan benzin  26,05 TL’den 26.60'a , Euro Dizel 23,14 TL’den 24.11'e ve gaz yağı  23,14 TL'den 24.11 TL'ye yükseldi.

 

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