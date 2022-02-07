Akacan zanlılarına ek tutukluluk

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan K.S ve suç ortakları olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlılar S.G ve M.B bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı K.S’nin 31.01.2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma, Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer, K.S’nin Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti. Koçer, Akacan’ın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Koçer, ilgili işletmenin avlusunda olayda kullanılan 1 adet ‘zigzaver’ marka silahın gömülü olarak bulunduğunu, zanlı K.S’nin olay günü giydiği kıyafetler ve cep telefonunun da odun sobasında yanık halde aynı işletmede bulunduğunu ifade etti. Koçer Silahın balistik raporunda 2021 Temmuz ayında Farinelli Bar’ın kurşunlanmasında da kullanıldığının tespit edildiğini aktardı.

Zanlının o tarihte adada olmadığına da vurgu yapan Koçer, silahın kim veya kimler tarafından kullanıldığını zanlının silahı nasıl temin ettiği hususunda araştırmaların çok yönlü sürdüğünü söyledi. Olayla ilgili bazı isimlerin tespit edildiğini ve aranan şahısların olduğuna vurgu yapan Koçer zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Müfettiş muavini Üzeyir Koçer, M.B ve S.G’nin ise suçu örten suçundan tutuklandıklarını söyledi. Müfettiş muavini Koçer, iki zanlının K.S’nin evinde tespit edildiğini ifade etti. Koçer, ayrıca olaydan önce ve sonra K.S’nin zanlıların evinde kaldığını söyledi. Koçer, Sezgin’in saklandığı dönem ise eve ona yemek taşıdıklarını ifade etti. Koçer, M.B ve S.G’nin de 3 gün zanlı K.S’nin ise 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlılar M.B ve S.G’ye 3 gün zanlı K.S’ye ise 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.