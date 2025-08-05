Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi yarın sabah deneme amaçlı çalıştırılacak

Lefkoşa-Girne bölünmüş anayolu üzerinde Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi yarın sabah deneme amaçlı çalıştırılıyor.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sistemin kurulumunun tamamlandığını ifade edilerek, yarın saat 06.00 ile 09.00 saatleri arasında deneme amaçlı çalıştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli sürmeleri, sinyalizasyon sistemi çalıştığı sürece trafik ışıklarına uymaları istendi.