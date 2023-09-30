Ağıldan çaldığı kuzuyla kaçmaya çalıştı, fark edilince bıçakla yaraladı!

Yedidalga'da bir ağıldan kuzu çalan ve kaçtığı esnada kendisini fark eden U.Ş.’i bıçakla yaralayan Z.A.J. isimli zanlı tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, zanlının Cuma günü Yedidalga'da meydana gelen “Tutuklamayı Önlemek İçin Yaralama” ,”Korkutmak Amacıyla Silah Taşımak”, ”Kanunsuz Bıçak Taşıma” ve “Hayvan Sirkat Etmek” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının saat 23.00 sıralarında I.T.’ye ait ağıla girdiğini, 43 kilo ağırlığındaki kuzuyu boğazını kesip, çaldıktan sonra tasarrufundaki torbaya koyarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının torbayla yolda yürürken, I.T.’nin koşmuşu ve sera sahibi olan U.Ş. tarafından fark edildiğini, seradan bir şey çaldığını düşünerek, taşıdığı şeyin ne olduğunu sorduğunu ifade etti.

Polis, zanlının bu esnada tasarrufunda bulundurduğu bıçakla U.Ş.’ye saldırdığını, sol elinden yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının çaldığı kuzuyu olay yerine atarak, kaçtığını ifade etti.

Polis, olayın ardından soruşturma başlatıldığını, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, 6 bin lira değerindeki kuzunun ve bıçağın emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada ise sirkat etmiş olduğu kuzuyu sarmış olduğu naylon poşete benzeri iki adet poşet ile olay esnasında giydiği düşünülen kanlı çizmeler, bir adet yaka kısmı kanlı tişört bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, suçsuz olduğunu iddia etti.

Savcı Şayan Ergülen de işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaprak, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.