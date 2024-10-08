Adli tıp raporu açıklandı: Mezardaki ceset Cem Garipoğlu'na ait

TC Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarı açılan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun DNA testinin sonuçlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, mezardan çıkarılan örneklerin, Cem Garipoglu'na ait olduğu ifade edildi.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" denildi.

TC Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde fetlı-i kabir işlemi yapılmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında B iyoloj i ihtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir"