Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Lefkoşa'da gözaltına alındı

TRT'nin emniyet Türkiye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olması sağlandı.

Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu belirlendi.

KKTC İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"Türkiye’yi ve ülkemizi derinden sarsan büyük deprem felaketinde Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanında yaklaşık 50 insanın hayatını kaybetmesine neden olan binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Alpargün’ün KKTC’ye giriş yaptığı İçişleri Bakanlığı muhaceret sistemlerinden tespit edilerek, polis teşkilatımız tarafından tutuklanmıştır. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in talimatı ile KKTC’den ihraç emri verilen Hasan Alpargün için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçildiği ve yargılanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderileceği bildirildi."