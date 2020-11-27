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Adada üç gün kalacak olanlar sadece charter sefer ile gelebilecek

Adada üç gün kalacak olanlar sadece charter sefer ile gelebilecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 25.11.2020 tarihinde aldığı kararlara yeni bir karar ekleyerek, adaya 3 günlüğüne gelecek kişilerin sadece charter sefer ile yolculuk yapabileceklerini açıkladı.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 25.11.2020 tarihinde aldığı kararlara yeni bir karar ekleyerek, adaya 3 günlüğüne gelecek kişilerin sadece charter sefer ile yolculuk yapabileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle.

“Ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC'ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verilmiştir.”

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