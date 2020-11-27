Adada üç gün kalacak olanlar sadece charter sefer ile gelebilecek



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin 25.11.2020 tarihinde aldığı kararlara yeni bir karar ekleyerek, adaya 3 günlüğüne gelecek kişilerin sadece charter sefer ile yolculuk yapabileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle.

“Ülkemize giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin 30.11.2020 tarihinden itibaren KKTC'ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine karar verilmiştir.”