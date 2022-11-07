“Açıklamalar büyük bir gerilemeyi teşkil ediyor”

“Imagine” programına katılımın askıya alınmasını eleştiren AKEL, bunun büyük bir gerilemeyi teşkil ettiğini belirtti.

Açıklamada; programın barış, işbirliği ve empati koşullarında yaşamaya çağrılan gelecek nesiller arasında yeniden yakınlaşmaya çok büyük oranda katkıda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İki toplumdan öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getiren iki toplumlu “Imagine” programına Kıbrıs’ın kuzeyinin katılımının askıya alınması yönünde Kıbrıslı Türk liderliğinin açıklaması büyük bir gerilemeyi teşkil etmektedir.

Ersin Tatar tarafından kabul edilemez iki devlet politikasıyla ilgili siyasi nedenler öne sürülmesi bu gelişmeyi daha da endişe verici hale getirmektedir. İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himayesinde yaşama geçirilen “Imagine” programı barış, işbirliği ve empati koşullarında yaşamaya çağrılan gelecek nesiller arasında yeniden yakınlaşmaya çok büyük oranda katkıda bulunmaktadır. Her yıl katılımın arttığı ve en başarılı iki toplumlu programlardan biri olan “Imagine” programı çerçevesinde yapılan ortak eğitim faaliyetlerine Yeşil Hat’ın iki tarafından da son yıllarda 6000’den fazla öğrenci ve öğretmen katılmıştır.

Tatar’ın kabul edilemez kararının getirdiği yeni engellere rağmen, AKEL olarak ilgili tüm kurumları İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin üzerinde anlaşmaya vardığı temelde programın kesintisiz işleyişinin sağlanması yönünde çalışmaya çağırıyoruz.”