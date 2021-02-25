CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “COVID 19 sağlık krizi” konusunda konuşma yaptı.

Sağlık Bakanının Meclis yolunu bulamadığını söyleyen İncirli, Meclis’in adresini okuyarak, bakana Meclise gelme çağrısı yaptı.

Sağlıkta ve ekonomide zorluklar yaşandığını, kapanmaların ciddi ekonomik ve sosyal yıkımları bulunduğunu dile getiren İncirli, ülkenin yoksullaştığını, bütçe açığının büyüdüğünü, hükümetin borçlarına yeni borçlar eklediğini söyledi.

Sağlıkla ilgili çalışmaların tamamlanmaması, sağlık sisteminin güçlendirilmemesi üzerine ikinci kapanmanın gerçekleştiğini söyleyen İncirli, tüm dünya üçüncü dalgayı konuşurken biz bu dalgaya göğüs gerebilecek miyiz?” diye sordu.

“GAÜ’den alınan yeni inşa edilecek Girne Hastanesine alınan borçtan para ayrılacak mı” diye soran İncirli, kapasitenin artırılması, hastanenin kısa sürede bitirilmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, borçlanarak sağlanacak paraların sağlıkta yatırıma dönüştürülemediği takdirde ekonomideki kayıpların karşılanmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.

“Açık kalabilmenin yolu test kapasitesini artırmaktır, hızlı antijen testlerini mutlaka ülkemizde getirmeliyiz” diyen İncirli, açılmayı güvenceye alacak olanın bu olduğunu söyledi.

Varyant virüse yönelik analizlerin yapılması gerektiğini belirten İncirli, gelecek olan kişilere varyant analizi yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu, varyantla mücadele yolunun aşı olduğunu belirtti.

Kronik hastalarda aşılamanın istenen noktada olmadığını, aşılama hızının artırılması gerektiğini dile getiren İncirli, aşıda adalet ve önceliği bozmama çağrısında bulundu.

Girne Hastanesi’nin tamamlanması, hızlı antijen testleri, hemşire istihdamı konusunda sorular yönelten İncirli, borçlanma ile elde edilecek paranın sadece karantina ücretleri için mi harcanacağını sordu.