AB'ye düzensiz girişlerde %86 artış var

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerin sayısının bu yılın ocak ve temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre %86 artarak 155 bin 90'a yükseldiğini belitti.

Ön verilerin açıklandığı açıklamaya göre, Temmuz 2022’de kabul sayısı bir önceki yıla göre %63 artarak 34.570'e yükseldi.

Frontex, sınır kapılarından AB'ye giren Ukraynalı mültecilerin bu hesaplamalarda dikkate alınmadığını açıkladı.

Frontex'e göre, Şubat 2022’de Rus istilâsının başlamasından bu yana 7,7 milyon Ukrayna vatandaşı AB'ye giriş yaptı.

Açıklamaya göre, yılın ilk yedi ayında tespit edilen 70.770 vaka ile "en aktif" giriş rotası olmaya devam eden Balkanlar üzerinden, yalnızca temmuz ayında, geçtiğimiz yılın ayni dönemine göre 14.866'dan fazla yani "neredeyse üç kat" düzensiz giriş kaydedildi. Bu rotadakiler özellikle Suriye, Afganistan ve Türkiye'den gelen göçmenlerdi.

Orta Akdeniz rotası, geçtiğimiz yılın ilk yedi ayına göre %44 artışla ocak ve temmuz ayları arasında 42.500'den fazla göçmen tarafından kullanıldı.

Doğu Akdeniz rotasında tespit edilen vaka sayısı ise, geçtiğimiz yıla göre "iki katından fazla" artarak 22.601'e yükseldi. Kıbrıs'a gelenlerin sayısı, çoğu Suriye, Nijerya ve Kongo'dan gelen göçmenler olmak üzere, tespit edilen toplam vaka sayısının yarısından fazlasını temsil ediyor.

Öte yandan, AB'nin doğu sınırında, düzensiz geçişlerin sayısı yılbaşından bu yana %32 azalarak 2.923'e geriledi. Bu rotayı takip eden uyruklar çoğunlukla Ukrayna, Irak ve Beyaz Rusya vatandaşlarıydı.

Frontex'e göre, Manş Denizi'nin her iki tarafındaki geçişlerde ise Ocak-Temmuz 2021 dönemine göre %55 artış yaşandı ve 28.000 vaka tespit edildi. | CNA