AB’den Türkiye’ye: “Maraş kararından vazgeç”

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Maraş konusunda BM ve AB kararlarına saygı gösterilmesini istedi, Türkiye'nin kararından hemen vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye taslak raporunda da Maraş yer aldı. Türkiye attığı atımlardan dolayı AP tarafından kınandı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Mağusa’nın bir bölgesi olan tellerle çevrili kapalı Varoşa ile ilgili kararlarına saygı gösterilmesini istediğini söyledi.

Stano, AB’ın Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama ulaşmak için yapıcı diyalog inşa edilmesi yönünde devam eden çabalara iyi niyetle katılırken Türkiye’ye son kararlarından hemen vazgeçmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Peter Stano şöyle dedi:

“Varoşa’yla ilgili girişimler ve sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yayımlanan yeni Türk NAVTEX’i konusunda derin endişelerimizi ifade etmek için değişik düzeylerdeki Türk yetkililere ulaştık.”

"Dün EEAS Genel Sekreteri Helga Schmid, bu konularla ilgili Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki Büyükelçisi’yle görüştü.”

"Varoşa’yla ilgili Avrupa Birliği, 1 Ekim Avrupa Konseyi kararları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında, özellikle 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarda belirtilen Varoşa’nın statüsünü yeniden teyit etmiştir.”

“Varoşa’yla ilgili bu kararlara uymayan hiçbir girişim yapılamaz.”

“Avupa Birliği bu kararlara saygı gösterilmesini istiyor, son girişimlerin hemen geri çekilmesi ve adada gerginliğe yol açacak tek yanlı daha fazla girişimlerden kaçınılması çağrısı yapıyor.”

Türkiye’nin son NAVTEX’ini yorumlaması istenen Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stano, Türkiye tarafından sismik araştırma faaliyetleri için yapılan ve Yunanistan’ın deniz alanlarında etkili olan yeni NAVTEX’in büyük üzüntü yarattığını ifade etti ve şöyle konuştu:

“Türkiye maalesef bölgede gerginliği daha da yaratacak bir yol izlemeye devam ediyor.”

“Türkiye bunun yerine, kalıcı çözümler bulunmasına, Doğu Akdeniz’in güvenliğe ve istikrara ulaşabilmesi için yapıcı bir diyalog inşa edilmesi için devam eden çabalara katkıda bulunabilir. Bu, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında karşılıklı faydalı ilişkiler ve işbirliğine de yardımcı olacaktır.”

"Farklılıkların müzakere masasında tartışılması ve çözüm bulunması gerekmektedir. BM Genel Sekreteri’nin toplamaya hazır olduğu Kıbrıs müzakerelerine yardımcı olacak ortamın yaratılması da gerekmektedir.”

“Karmaşık sinyaller verme zamanı değildir. Avrupa Birliği’nin mesajı çok açıktır. Kıbrıs sorununa ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları esasında kapsamlı çözüm bulmaktan başka seçenek yoktur.”



AP’den Maraş kınaması

AP 2020 Türkiye Taslak Raporu’nda da Maraş yer aldı. Türkiye attığı atımlardan dolayı AP tarafından kınandı.

Raporda Maraş ile ilgili şu ifade kullanıldı: “"Kıbrıs'ta sahillerin açılması güveni sarstı. / Maraş ve Varoşa'daki sahillerin açılması kınanırken bu adımın karşılıklı güveni sarstığı, bunun da doğrudan müzakereleri zedelediği ifade ediliyor.”

Doğu Akdeniz'de devam eden anlaşmazlıktan ötürü derin endişe duyulduğu kaydedilirken Türkiye'nin Yunan ve Rum sularında gerçekleştirdiği tüm aktivitelerin yasadışı olduğu ileri sürülüyor. Bu noktada AB'nin üye ülkeleri ile tam işbirliği içerisinde olduğu yineleniyor. Türkiye'ye tek taraflı yasadışı adımlar atmaktan ve tehditler savurmaktan vazgeçme çağrısı yapılıyor.

Türkiye'den Libya'da barışçıl bir çözüm amacına bağlı kalarak hareket etmesi isteniyor.