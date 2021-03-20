ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta bir gece kulübünde çıkan kavgada, ateş açılması üzerine bir kadın hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta bir gece kulübünde çıkan kavgada, ateş açılması üzerine bir kadının öldüğü, beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

Dallas polisi, çatışmanın Pryme Gece Kulübü'nde iki grup arasında başladığını söyledi. Associated Press'in bildirdiğine göre, gruplardan birinde, bir kişi silah çekip ateş açarak altı kişiyi vurdu.

Olay yerindeki yerel bir muhabir, polislerin "kaotik bir sahne" ile karşılaştığını ve mağdurlara hastaneye gönderilmeden önce turnike uyguladığını söyledi.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralananların arasında durumu kritik olanlar da var.